Prima reactie a ADDEI, dupa ce cantareata a lesinat pe strada si s-a spus ca se infometeaza: „Nu am...“

Adda

Chiar artista a fost cea care si-a anuntat fanii despre toate cele intamplate in urma cu o zi, atunci cand a facut publica o imagine cu ea pe Facebook, in care apare in incinta unei unitati medicale. De asemenea, dupa ce Adda a anuntat ca a lesinat pe strada, s-a spus ca vedeta se infometeaza, iar din acest motiv ar fi inceput sa se simta rau. Totodata, ea a avut o prima reactie in acest sens si a dorit sa lamureasca intreaga situatie.„Heeei, multumesc ca va faceti griji pentru mine! Sunt foarte bine! Se mai intampla de la stres si oboseala. Nu ma infometez si nu am facut-o niciodata. Mananc foarte sanatos! Sanatate tuturor!“, a fost mesajul cantaretei.