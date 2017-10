Primele reactii ale Mariei Constantin dupa ce a fost acuzata de furt si distrugere

Maria Constantin

"Ce punct de vedere sa am?! Calomnia are succes azi, e comoda, nu cere efort, nu cere decat rea-credinta, agresivitate si o tactica perfida de a profita de ceea ce numim libertatea presei. Daca cineva ar spune despre dumneavoastra ca sunteti un balaur cu 7 capete ar avea vreun rost ca a doua zi sa iesiti public pe un post tv si cu o fata trista sa negati ca ati fi balaur si ca ati avea 7 capete? Daca toate persoanele cunoscute ar fi puse in situatia de a se dezvinovati, de a dovedi ca nu sunt ceea ce se pretinde ca sunt, jumatate din energiile publice ar fi ucise. Plus ca nu e rational pana la urma sa contesti minciuna dupa minciuna. Singura arma folositoare e adevarul iar el poate fi scos la lumina doar cu ajutorul justitiei. Dreptatea nu se va face pe tv iar Maria are rabdarea necesara de a obtine reparatia morala in justitie. Chiar daca efectul imediat al acestor tactici de dezinformare este unul dezastruos, pe termen lung ele nu rezista cata vreme cei acuzati impun prin alte calitati. Nu exista, din pacate, la noi criteriul valorii ca masura a aparararii impotriva acestor murdariri. Daca ar exista am mai avea azi oameni de neatins, de nemurdarit.Poate e banal ce va spun dar ori de cate ori am de a face cu un om calomniat este de la sine inteles ca am de a face cu un om care a starnit invidia si trebuie sa plateasca pentru o reusita, pentru ceva ce a facut mai bine decat ceilalti. Sunt oameni care pot deveni repere si ar fi bine sa ne apreciem aceste valori, nu sa le distrugem sistematic cu scandaluri si publicitate negativa.Maria traverseaza din pacate o perioada dificila iar cei care arunca cu piatra ar fi bine sa se gandeasca cum ar reactiona in locul ei. Nu am auzit vorbindu-se de performantele artistice niciodata, cu toate ca publicul o stie din acest context, nu ca sotie, presupusa amanta, sau mai nou suspecta de furt.Ultima acuzare e un non sens atata vreme cat agenda de spectacole a Mariei e plina si a ajuns la o situatie materiala mai mult decat satisfacatoare. Loveste in schimb in profilul moral incearcandu-se sa i se construiasca in ultima perioada atribute noi.S a nu uitam ca e un artist care s-a facut remarcat nu pe scandal, este o mama careia ar trebui in primul rand sa i se respecte acest statut, este o femeie care trece printr-o perioada sa ii spunem mai nefasta. Doar pe aceste considerente si tot ar fi suficiente pentru a mai opri din aceasta voluptate a macularii", a declarat Cosmin Man, impresarul Mariei Constantin.