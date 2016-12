Primul mesaj trimis de Sevil Shhaideh, dupa anuntul lui Iohannis si ca reactie la comentariile rautacioase

Sevil Shhaideh

Ea a scris un mesaj pe Facebook pentru a le multumi celor care au incurajat-o."Suntem 2.100 de prieteni. Va multumesc pentru sustinere si mesajele de incurajare!Am observat foarte multe comentarii rautacioase fara rost, probabil si voi va intrebati de ce nu le-am sters... Motivele sunt simple:1) Fiecare are dreptul la replica.2) Sunt 100% sigura ca dupa maxim un an de guvernare, acestea se vor dovedi a fi complet false.Am incredere in mine, am incredere in oamenii care ma sustin si, cel mai important, am incredere ca noul PSD se va ridica la asteptarile tuturor romanilor!", a scris pe Facebook Sevil Shhaideh.Reamintim ca presedintele Kluas Iohannis a anuntat, joi, intr-o conferinta la Cotroceni, ca va desemna prim-ministrul dupa Craciun, insa nu a spus mai exact cand.Ulterior, seful social-democratilor, Liviu Dragnea, a gasit vinovatul pentru aceasta situatie: Iohannis a amanat sa ia o decizie cu privire la Sevil Shhaideh, dupa ce a vorbit cu Basescu.De asemenea, Dragnea a dat asigurari ca Guvernul Shhaideh va avea sustinerea sa categorica."Stiu capacitatea de munca a lui Sevil Shhaideh. Nu-i mai mare ca a mea, dar e a doua dupa mine. Daca ea va rezista, eu o voi sustine pana la finalul mandatului. Eu nu-mi bat joc de Sevil, nu-mi bat joc de Guvern. Din partea mea, are sustinere totala", a punctat Dragnea, joi seara, intr-o emisiune televizata.