Dupa despartirea de Eusebiu Alexandru, la inceputul anului, Maria Iordanescu a fost protagonista unor scene comice cu un "pupacios", care s-a repezit sa o sarute in strada, dupa o cearta, pe fiica lui "Tata Puiu".Ei bine, dupa aceste episoade, despartirea de sexy-ospatarul Eusebiu si lasarea cu buza umflata, in strada, a "pupaciosului", Maria Iordanescu pare sa-si fi gasit fericirea.Cei doi nu s-au aratat prea incantati ca au fost intrerupti din momentele romantice, consumate, de altfel, in plina strada, Maria Iordanescu chiar acoperindu-si fata in momentul in care a fost fotografiata. In clipa in care au fost pozati, Maria si tanarul erau imbratisati.Maria Iordanescu este foarte atasata de tatal ei, Anghel IordanescuMaria Iordanescu este singura fiica a lui Anghel Iordanescu, care mai are trei baieti, unul dintre acestia fiind antrenorul Edi Iordanescu. Maria l-a sustinut din tribune pe Anghel Iordanescu la EURO 2016, atunci cand "generalul" era selectionerul nationalei, si a fost protagonista unui moment emotionant inainte de meciul cu Franta, atunci cand a izbucnit in lacrimi in clipa in care tatal ei a mers sa ii salute pe ea si pe ceilalti doi frati ai ei aflati pe "Stade de France", Alexandru si Andrei. Imediat dupa ce a inceput sa planga, Anghel Iordanescu a luat-o in brate pe fiica lui, moment imortalizat de televiziunile care transmiteau meciul Franta-Romania."Ma afecteaza orice critici primeste tata, dar eu sunt alaturi de el tot timpul si il incurajez", declara Maria Iordanescu dupa acel episod emotionant.