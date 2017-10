Procurorul general ii cere lui Toader sa spuna ce studii de impact a facut pentru "marea eliberare"

Augustin Lazar

"Ministerul public a avertizat inca de la inceputul anului ca toate modificarile legislative trebuie facute pe baza unui studiu de impact. Se confirma inca o data nevoia unui studiu de impact pentru fiecare modificare legislativa. Am vrea sa stim si noi ce studii s-au facut pentru a putea comenta rezultatele", a declarat Lazar, la intrarea in sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).Intrebat daca Legea recursului comensatoriu a fost o masura precipitata, Lazar a precizat: "Nu pot sa va spun".Legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare la 19 octombrie si, potrivit acesteia, detinutii care au stat in conditii improprii beneficiaza de sase zile libere la fiecare 30 de zile executate.In prima zi in care Legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare, au fost eliberati 529 de detinuti."In baza acestei legi, prin adaugirea celor sase zile (..) - au iesit 529 de detinuti. Nu credeam ca impactul va fi atat de mare", a declarat atunci Tudorel Toader.Alti 3.349 de detinuti au dobandit vocatia la liberare conditionata in cursul zilei de 19 octombrie, a mai spus ministrul.Astfel, cei peste trei mii de condamnati intrunesc acum conditiile pentru a cere eliberarea conditionata, fractia de executare a pedepsei fiind indeplinita mai repede datorita celor sase zile de libertate obtinute pentru 30 de zile executate in conditii improprii.