Dragnea Ponta

ii ataca, din nou, pe liderii PSD si face afirmatii dure despre acestia.Intr-un mesaj pe Facebook, fostul premier spune ca ii para rau despre situatia in care a ajuns PSD-ul, pe care il considera un partid confiscat de Cartelul de la Teldrum.“In mai putin de o luna au plecat de la guvernare in urma alegerilor Partidele Social Democrate din Germania, Austria si azi Cehia! Asta dupa ce tot in 2017 Partidul Socialist din Franta a obtinut cel mai mic scor electoral din istorie iar cel din Spania a ramas in Opozitie!Imi amintesc cu placere ca in 2014 am avut mesajele video de sustinere pt PSD din partea a 10 Premieri din Europa / azi PSD Dragnea are doar un mesaj de colaborare de la Viktor Orban din Ungaria - restul e tacere!PSD Cehia (care a castigat alegerile din 2013 si a condus Guvernul prin Primul Ministru Bohuslav Sobotka) a primit azi la alegeri doar 7,85% din voturi!PSD Romania sub conducerea lui Dragnea si a “Cartelului de la Teldrum” cat credeti ca va lua la urmatorele alegeri din 2020?Dupa ce toate promisiunile prezentate in campania electorala ( cresterea pensiilor, a salariilor, scutirile de impozite pentru medici, Fondul Suveran de investitii,lupta cu abuzurile din Justitie, etc etc) au fost inlocuite cu taxa pe gospodarie, TVA split, taxa de solidaritate, contributiile trecute la angajat, taxarea contractelor part-time etc etc!Dupa ce PSD a fost obligat sa isi dea jos propriul Guvern “Grindeanu” ( a spus Dragnea ca e “omul Sistemului”) ca sa il inlocuiasca cu Guvernul “Tudose” ( despre care tot Dragnea spune acum ca e tot al “Sistemului”) / dupa ce in Guvern au aparut toti baronii, secretarele si valetii de la Teldrum/ dupa ce toti oamenii competenti au fost inlaturati ca sunt “oamenii lui Ponta”?!?Ca om care am facut politica doar in PSD ( de unde am fost dat afara de PD-istul Dragnea nu pot decat sa regret profund ceea ce se intampla azi cu cei care mi-au fost colegi si prieteni timp de 15 ani / o sa ma consider mereu mandru si recunoscator pentru toate momentele traite impreuna/ acum insa PSD a fost confiscat de “Cartelul de la Teldrum” si nota de plata o sa vina cu siguranta - tocmai din partea acelor milioane de oameni cinstiti si de buna credinta care au votat PSD chiar si in 2016 si acum isi vad votul batjocorit fara rusine!”, a scris Victor Ponta.