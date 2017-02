PSD Cluj, de acord cu abogarea OUG 13 decisa de premierul Grindeanu

PSD Cluj

PSD Cluj anunta ca sustine decizia premierului Sorin Grindeanu de a abroga OUG 13. Pe de alta parte, Guvernul Grindeanu trebuie sa continue sa puna in aplicare toate masurile din programul de guvernare, principalul obiectiv fiind imbunatatirea calitatii vietii romanilor, considera social-democratii clujeni.

"Prin masurile economice adoptate la acest inceput de an, Guvernul Grindeanu a demonstrat ca se tine de cuvant, prin urmare, organizatia PSD Cluj sustine echipa guvernamentala in implementarea Programului de Guvernare ales de romani in 11 decembrie!", arata PSD Cluj intr-un comunicat de presa.