Putin a atacat si cibernetic Ucraina: Hackerii au infectat cu un virus unitatile de artilerie timp de 2 ani

Vladimir Putin

Activitatea de hacking ar fi avut loc de la sfarsitul anului 2014 pana in 2016, inclusiv, arata un raport al firmei de, citat de Reuters.a interceptat comunicatiile si o serie de date privind pozitia de la dispozitivele infectate, informatii care probabil ca au fost folosite pentru atacuri vizand artileria, in sustinerea separatistilor pro-rusi din estul Ucrainei.Virusul folosit in cazul unitatilor de artilerie ucrainene este o varianta a celui din atacurile asupra Partidului Democrat, a explicat cofondatorul Dmitri Alperovici, intr-un interviu.Aceasta legatura, pe langa pierderile mari suferite de tipul de unitati de artilerie ucrainene vizat de hackeri, sugereaza ca hackerii rusi sunt responsabili."Nu poate fi vorba de un grup izolat sau de niste infractori, trebuie sa aiba comunicatii intense cu armata rusa", potrivit lui Alperovici.Virusul imita o aplicatie Android dezvoltata de un ofiter ucrainean, menita sa permita o procesare mai rapida a datelor. Descarcarea aplicatiei a fost promovata chiar de Artileria ucraineana.Descoperirile sunt cele mai recente care confirma opinia majoritatii oficialilor din serviciile occidentale de informatii ca Vladimir Putin se bazeaza tot mai mult pe atacurile informatice pentru a-si exercita influenta asupra rivalilor geopolitici.Grupul de, cunoscut casau, ar lucra pentru, potrivit serviciilor secrete americane.Atat, cat sicred ca APT 28 si alti hackeri rusi au fost responsabili pentru atacurile vizand Partidul Democrat, menite sa il ajute pe republicanul Donald Trump in cursa pentru Casa Alba.Rusia, dar si Trump au respins in repetate randuri acuzatiile.