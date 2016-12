Putin il lauda pe Trump si spune ca democratii trebuie sa invete sa piarda elegant si sa ceara scuze

putin

Liderul de la Kremlin l-a felicitat in conferinta de presa anuala despre starea natiunii pe Donald Trump, ca a simtit starea de spirit a alegatorilor si a castigat alegerile, relateaza Associated Press.Raspunzand la acuzatiile potrivit carora Rusia s-ar fi amestecat in alegerile americane, Putin a declarat caEl a ridicat din umeri in privinta acuzatiilor Washingtonului cu privire la afiliatia rusa a acestora.Intrebat cum a raspuns acuzatiilor presedintelui american Barack Obama in conversatia pe care au purtat-o in marja summit-ului G20, in China, liderul de la Kremlin a spus ca el nu face niciodata publice discutii confidentiale.Putin l-a laudat, pe de alta parte, pe Trump.Rusia spera sa dezvolte cu Statele Unite "relatii de afaceri si constructive care sa fie atat in beneficiul Rusiei, cat si al Statelor Unite".Intr-o replica adresata lui Barack Obama - care a spus ca "Ronald Reagan s-ar intoarce in mormant" daca ar vedea rezultatele unor sondaje potrivit carora mai bine de unul din trei republicani il vad pe Putin cu ochi buni -, liderul de la Kremlin a spus ca Reagan ar fi fericit sa vada ca partidul sau a obtinut victoria.El a criticat, de asemenea, administratia americana, pe care o acuza ca a incercat sa dea vina pentru infrangerea democratei Hillary Clinton prin acuzatii cu privire la un amestec rus in alegeri.De asemenea, el a acuzat Partidul Democrat ca incearca in mod gresit sa dea vina pentru infrangerea pe care a suferit-o in fata lui Trump pe factori externi, relateaza Reuters.Putin a apreciat ca Partidul Democrat trebuie sa invete cum sa piarda in mod elegant.Liderul de la Kremlin crede ca identitatea celor care au comis atacurile cibernetice care au vizat Partidul Democrat nu este importanta, iar acesti hackeri au dezvaluit ca opinia publica din Statele Unite este manipulata.Rusia a respins in mai multe randuri acuzatii potrivit carora Moscova este implicata in atacuri cibernetice impotriva Statelor Unite.