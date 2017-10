Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Tanara a marturisit intr-un interviu ca era subiectul glumelor colegilor mai mereu deoarece sprancenele ei aveau un aspect mai ciudat: erau extrem de groase si negre. Atat de tare o deranjau comentariile colegilor incat a fost chiar pe punctul de a le rade complet.Din fericire pentru ea, nu a facut acest lucru fiindca exact acest detaliu bizar a facut-o o mica celebritate in lumea modei.Desi are doar 17 ani, ea a semnat contracte cu mari companii pentru a aparea in campanii publicitare, printre bradurile celebre cu care a lucrat se numara si Mansur Gavriel si NARS, mai mult, ea este urmarita de peste 40.000 de fani pe Instagram.Iata ce marturiseste fata: ,,Sprancenele mele ma deosebesc de alte modele, ma fac unica. Imi pare rau ca nu le-am acceptat mai devreme”.Uite cum arata modelul: