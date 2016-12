Raed Arafat, replica dura pentru Liviu Dragnea

Raed Arafat Liviu Dragnea

''are mari probleme din cauza unui personal insuficient si din cauza unor dotari insuficiente. Trebuie gasita relatia corecta si functionala de lucru intre Serviciul de Ambulanta si SMURD. Acesta este cel mai important lucru, dincolo de persoana. Dincolo de imagine, este foarte important ca sistemul, care trebuie sa functioneze integrat, sa devina eficient. De aici plecam. Abia dupa aceea discutam despre persoane", a spusPotrivit lui, a zice ca trebuie lucrat cu mai multa responsabilitate este o insinuare ca pana acum nu s-a facut acest lucru. Iata in continuare, replica lui Arafat pentru Liviu Dragnea:''In primul rand, nu consider ca am lucrat, impreuna cu colegii mei, cu mai putina responsabilitate in dezvoltarea sistemului de urgenta. Stiu cum am preluat sistemul in 2007 si vad unde suntem acum,sistemul insemnand inclusiv serviciul de ambulanta, si in mod cert diferenta este una vizibila si pozitiva. A spune ca serviciul de ambulanta este cu probleme de personall este un adevar care l-am spus cu totii, insa oricat am deschis posturi incercand sa completam personalul, problema a fost ocuparea lor. Sunt judete care au organizat concursuri repetate pentru medici si asistenti fara sa se prezinte nimeni.Deci problema nu este de neglijenta din partea mea sau a Departamentului pentru Situatii de Urgenta, ci o realitate in care traim, prin care trecem si pentru care incercam sa gasim solutiile adecvate si viabile. Faptul ca unii de la ambulanta se plang in continuu ca nu au personal iar unii dintre ei acuza minsterele si DSU pentru lipsa de personal, nu schimba realitate si faptul ca multe solutii s-au incercat in ultima perioada, inclusiv in colaborare cu Federatia Sindicala Ambualnta cu care am colaborat bine, dar fara a ajunge la angajarea numarului necesar de personal.Planul pe urmatorii 3 ani al DSU, prezentat Ministerului Sanatatii, este de a suplimenta personalul de la serviciile de ambulanta cu cate 500 de persoane / an iar de fiecare data cand am putut si am avut cum, am aprobat personal suplimentar pentru serviciile de ambulanta si pentru unitatile de primiri urgente. Cei care promoveaza ideea ca SMURD s-a dezvoltat pe seama serviciilor de ambulanta nu stiu despre ce este vorba in sistem.Resursele umane ale SMURD sunt suplimentare venind in sprijinul ambulantei, si implicit poulatiei, si nu in competitie cu ambulanta. Daca acum am avea un numar de ambulante suplimentare am putea imediat sa pornim un numar de echipaje de prim ajutor suplimentare avand deja personal instruit in cadrul pompierilor. Normal este nevoie si de personal la ambulanta care acum numara aprox. 12.000 de angajati iar personalul dedicat activitatii SMURD nu depaseste 3500, in mare parte pompieri paramedici, care vin suplimentar la ce detin serviciile de ambulanta! Modelul nostru de lucru nu este o inventie a mea sau a colegilor ci o adaptare a sistemelor deja functionale in alte tari cu traditie.A zice ca trebuie lucrat cu mai multa responsabilitate este o insinuare ca pana acum nu am facut acest lucru, iar la randul meu si in numele colegilor cu care am lucrat pana acum, il asigur pe domnul Dragnea ca am lucrat cu f. mare responsabilitate si cu foarte mare atentie ca sa asiguram cu resursele limitate pe care le avem un serviciu integrat adecvat cerintelor populatiei.Cei care spun ca sunt probleme intre ambulanta si SMURD fie vorbesc despre trecut sau vorbesc despre probleme intre anumite persoane cum exista in toate institutiile din Romania insa ei nu pot si nu a trebui sa generalizeze acest lucru asupra personalului intreg care, cel putin pe teren, lucreaza foarte bine impreuna si intr-un mod armonios''