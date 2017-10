Raid aerian efectuat de Statele Unite azi-noapte. Nici aliatii nu au stiut de atacul inopinat

atac

Sase militantiau fost ucisi intr-un raid aerian efectuat de Statele Unite in. O drona militara, probabil apartinand Statelor Unite, a efectuat bombardamente in zona, situata in provincia, au precizat sursele citate.Autoritatile yemenite cred ca raidul aerian a fost efectuat de o drona a Statelor Unite.Aviatia militara americana efectueaza frecvent bombardamente in Yemen, vizand pozitii ale organizatiilor teroriste Al-Qaida si Stat Islamic.Pe 16 octombrie, Statele Unite au anuntat eliminarea a zeci de membri ai retelei teroriste Stat Islamic in urma unor raiduri aeriene efectuate in provincia Baida.