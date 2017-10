Raport medical

banc

O blondă într-un cabinet de diagnosticare:– Oh, am fost ieri aici și am făcut o… cum se cheamă? … EEG! Sau EGEGE?Doctorul:– EEG – electroencefalograf, studiul creierului.– Oh, da! Deci, ieri mi-ați dat rezultat, eu am răsucit hârtia într-un sul iar apoi am fost la coafor, după care la manichiură, pedichiură, apoi la solar și am pierdut foaia aia… Acum ea îmi trebuie pentru a mă duce la neurolog!Doctorul:– Clar …Scoate o foaie A4 curată, pune data zilei precedente, se semnează și o înmânează:– Ține, de ieri până azi, nu au survenit schimbări cu privire la creierul dumneavoastră.