Rasturnare incredibila intre Calin Geambasu si mama lui! A cerut-o de nevasta dupa ce a snopit-o in bataie?

a fost invitat in direct, la WOWbiz, unde a vorbit despre scandalul cu mama lui.”E ca si cum as lansa eu o acuza in mod public. E ca si cum as arunca o piatra in rau, iar zece fac planuri cum sa o scoata. Da, am pistol de autoaparare, e in seif, am permis. Nu vad care e problema? Nu am amenintat-o, nu merg cu el pe strada.”, a explicat Calin Geambasu.De asemenea, el a tinut sa explice tuturor ca acest scandal nu este o metoda de promovare pentru trupa lui.”Pana la varsta de 41 de ani nu m-au vazut niciodata in aceasta postura si va rog sa nu alcatuiti de parca am avea de impartit averi, amante sau alte chestii. Nu vreau sa se faca asocieri, de aceea, va rog sa evitati acest lucru. Eu nu-mi fac publicitate in felul acesta. Eu nu am decat 2-3 aparitii pe an, noi nu ne-am construit un renume in felul acesta.”, a mai spus Calin Geambasu, in direct.In cadrul emisiunii a fost prezentat un filmulet in care bunica lui Calin se teme ca va fi batuta. ”Pe mine daca ma bate... ma bate. I-am spus ca nu-i frumos ce a facut. Era vorba de ce i-a facut Petrica de cand exista el. El sustine ca a fost crescut rau, ca l-ai pus pe WC, dar dupa parerea mea n-a fost crescut rau.Ca m-a oparit, ca m-a inchis pe balcon, da, imi amintesc. Asa a fost”, spune bunica lui Calin pe imaginile respective, in care parintii acestuia discuta despre situatia in care se afla.Pus in situatia de a comenta imaginile respective, Calin Geambasu n-a ezitat sa raspunda acuzatiilor care i s-au adus: ”Mama, in anul 2001, a facut un atac cerebral. Atunci, ea depindea de parintii mei. Era intr-un stadiu deplorabil. Medicii i-au mai dat sase luni, dar ea a mai trait sapte ani. Atunci cand s-a intamplat asta ea era foarte bolnava. Da, am facut nazbatii de genul asta. Dumnezeule, de ce vorbim? Da, am inchis-o in balcon, pentru ca nu ma lasa sa ies afara la copii. I-am mai facut una. Fatase catelusa noastra, iar un pui s-a nascut mort. L-am prins de frigider si i-am pus un bilet ”Mi-e frig, scoteti-ma de aici!” In filmulet se vede cum incerca sa o manipuleze. Ea abia scoate un cuvant, dar e influentata.”, a explicat Calin Geambasu.Mama lui a facut o marturisire uluitoare. Femeia a spus ca fiul ei a cerut-o de sotie. "Baietii cand sunt mici nu prea au multe repere feminine. S-a intamplat cand aveam 5-6 ani. Imi placea ce simte corpul si nu stiam cum sa reactionez. Imi placea cand o vedeam in sandalute. Reactia mea a fost ca asta e idealul de femeie. In perioada in care am cerut-o de sotie nu erau duritati asa mari", a declarat Calin Geambasu despre episodul in care si-a cerut de sotie mama.