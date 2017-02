RAZBOI in SUA intre Trump si judecatori: Ce a decis o curte de apel in privinta imigratiei

Donald Trump

In unanimitate,a celui de-al noualea circuit al SUA a decis in favoarea statelor Washington si Minnesota, care contestasera ordinul prezidential.Decretul semnat de Trump pe 27 ianuarie interzicea accesul in Statele Unite a cetatenilor din Irak, Iran, Libia, Siria, Somalia, Sudan si Yemen, tari cu populatie majoritar musulmana, timp de trei luni, precum si al tuturor refugiatilor, timp de patru luni. Actul a fost contestat de mai multe state americane si a ajuns pe rolul mai multor instante.Ultimul cuvant in aceasta disputa judiciara il va avea, probabil, Curtea Suprema a SUA, apreciaza Reuters, citat de Agerpres.Dupa sentinta curtii de apel, Trump a scris pe Twitter, cu majuscule: "NE VEDEM IN INSTANTA, E IN JOC SECURITATEA NATIUNII!".