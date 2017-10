Recunoaste vedeta! Este celebra si apreciata de toata lumea. Indiciu: a fost un model cunoscut

Rita

Are doua fete, este mereu pozitiva si are opentru. Nu ai recunoscut-o nici acum? Iti spunem noi. Este vorba desprepe vremea cand era copil. Vedeta a facut publica aceasta imagine cu ocazia zilei de nastere a fratelui sau,"Astazi a fost si este ziua fratelui meu! Sunt 7 ani intre noi! El stie cat de mult il iubesc, iar eu stiu ca sufletul sau e mereu langa mine si fiicele mele! De asemenea stiu cat de mult l-a iubit mama! Si cat de mult il iubeste tata! Si ce entitate frumoasa are langa el de ani de zile, parte din familie deja, Alexandra! La multi ani, Raz! Sa fii fericit, asta e tot ce iti doresc! Daca tu te simti fericit, inseamna ca nimic nu iti tulbura linistea!", a scris Rita Muresan pe una dintre retelele de socializare.Rita Muresan s-a nascut in Breaza si are doi copii, Rebeca si Gloria. In cariera ei de model a castigat Miss Romania Top Model in 1993. Si-a inceput o cariera de designer vestimentar atunci cand infiinteaza casa de moda "Rebeca Rita" in 1998, ulterior deschizand doi ani mai tarziu primul magazin. Mama Ritei Muresan a murit pe 24 noiembrie 2013, intr-o noapte de sambata spre duminica - chiar la cateva ore de ziua de nastere a vedetei, care implinea atunci 41 de ani.