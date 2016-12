Remedii naturiste pentru degeraturi

degeraturi

Cele mai cunoscutepentruimplicacusau tinctura din flori de galbenele. Acestea nu sunt, insa, singurele remedii.

Degeraturile se pot agrava de la caz la alt, in functie de cata caldura primeste fiecare dupa ce corpul a inghetat partial. Degeraturile consta in modificari locale ale tesuturilor. In cazul acestora, sangele nu mai circula normal si pot aparea tumefactii locale sau flictene. In cazul degeraturilor de gradul 1 poate aparea si hipermia, iar durerile pot fi de nesuportat.

Citeste continuarea pe santate.bzi.ro