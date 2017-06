Restrictii de circulatie in zona Cluj Arena, cu ocazia meciului Romania - Chile

Restrictii de circulatie la Cluj Arena

Marti, 13 iunie 2017, cu ocazia meciului de fotbal Romania - Chile, care se va desfasura pe Stadionul Cluj Arena de la ora 21.00, vor fi impuse restrictii de circulatie pentru buna desfasurare a acestui eveniment.

Astfel, intre orele 18.00 - 23.00, circulatia rutiera va fi restrictionata pe strada George Cosbuc (de la intersectia cu str. Cardinal Iuliu Hossu pana la intersectia cu Splaiul Independentei) si pe Splaiul Independentei (de la podul Garibaldi pana la podul Napoca). De asemenea, circulatia rutiera va fi restrictionata pe aleea Stadion intre orele 15.00 -23.00.

Spectatorii care au bilete la meci vor putea sa isi parcheze autoturismele in parkingul Salii Polivalente. Accesul spre intrarea in parking se va face dinspre strada Uzinei Electrice - Aleea Stadion. In intervalul orar 15.00-18.30 parkingul va fi inchis pentru efectuarea controlului de securitate.