Rogozin a tranzitat spatiul aerian al Romaniei, in ciuda interdictiei impuse de UE

Rogozin

"Pe drum catre Chisinau, am zburat peste Ucraina, via Belarus, Polonia, Slovacia, Ungaria si Romania. Pana la urma, nu orice aeronava ajunge la mijlocul Niprului", a scrispe Twitter, vineri, in jurul orei 11.30.Rogozin se indrepta spre, unde ar urma sa participe la cemonia de investitura a lui Igor Dodon in functia de presedinte al Republicii Moldova.Avionul sau, Aeroflot, nu a putut ateriza insa pe aeroportul din capitala Republicii Moldova, din cauza cetii. Potrivit Unimedia, avionul a survolat de mai multe aeroportul, iar pilotul a avut doua tentative de a ateriza, dar fara succes. Aeronava a fost redirectionata spre Budapesta.In aceste conditii, este posibil ca Rogozin sa nu ajunga la ceremonia care va avea loc la ora 13:00. La 15:30, oficialul rus urma sa aiba o intrevedere cu Dodon.In mai 2014, Dmitri Rogozin a fost inclus pe lista cu sanctiuni vizand oficialii rusi impuse de UE ca retaliere la anexarea Crimeii de catre Moscova.Printre sanctiunile adoptate se numara si interzicerea tranzitarii spatiului aerian al tarilor membre.