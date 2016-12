Romania, intr-o SITUATIE FARA IESIRE! Decizia impusa de UE e fara precedent in istoria sa!

„Este inacceptabil ca unele state membresa nu accepte refugiati doar pentru ca sunt musulmani. Fiecare trebuie sa aiba propria contributie”, a declaratintr-un interviu acordat postului ARD.Merkel a subliniat careuseste sa gaseasca solutii, inclusiv in problema refugiatilor.Konrad Szymanski, adjunct al ministrului de Externe din Polonia, a criticat declaratiile cancelarului Germaniei: „Cred ca aceasta atitudine este daunatoare pentru Europa si deja atrage o opozitie puternica”, sustine oficialul polonez, citat de site-ul agentiei AP.In opinia lui, impunerea cotelor de distribuire a refugiatilor la nivelul Uniunii Europene ar incalca suveranitatea statelor membre si ar ameninta integrarea europeana.Saptamana trecuta, un membru al Guvernului Italiei a cerut Uniunii Europene sa initieze proceduri de sanctionare a tarilor care nu respecta cotele de distribuire a refugiatilor.Germania, Franta si Austria au sugerat in mai multe randuri sanctionarea tarilor europene care nu accepta cotele de repartizare a refugiatilor. Fostul cancelar austriac Werner Faymann a pledat, acum cateva luni, pentru solidaritatea tarilor central si est-europene membre UE in primirea refugiatilor, avertizand cu reducerea fondurilor statele care nu accepta extracomunitari conform sistemului de distribuire.Consiliul Uniunii Europene a stabilit, in septembrie 2015, sa distribuie pe baza de cote 160.000 de refugiati extracomunitari ajunsi in spatiul UE. Romania, Cehia, Slovacia si Ungaria au votat, in Consiliul UE pentru Justitie si Afaceri Interne, impotriva sistemului de relocare a imigrantilor conform unor cote obligatorii, dar schema a fost aprobata. Dupa atentatele comise la Paris in noiembrie 2015, Polonia a semnalat ca nu va mai primi refugiati. Ungaria va organiza, in octombrie, referendum pe tema aplicarii cotelor de distribuire a imigrantilor.