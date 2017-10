Romesco – sos spaniol de ardei

sos

Acest sos catalan clasic, realizat cu ardei, migdale, rosii si usturoi prajit, provine din Spania si este plin de savoare. Cu o aroma pamanteasca, de fum, si usor dulce, cu doar o tenta de iuteala, sosul Romesco este condimentul perfect.Incercati sa-l serviti cu conopida prajita, cartofi prajiti, sau alaturi de carne de pui, cotlete de miel, chiftele, fructe de mare sau peste, toate facute la gratar. Se poate incerca si cu paste sau chiar in salate.In Spania, sosul Romesco este in mod traditional servit in boluri ca un condiment, agitat in tocane de fructe de mare, servit peste carnea de peste sau alaturi de friptura de miel.Reteta traditionala contine paine sau pesmet si ardei Nora.1/2 cana migdale prajite2 ardei rosii copti pe gratar sau ardei copti de la borcan2 catei de usturoi, tocati1 felie de paine alba (fara coaja), prajita si maruntita1 lingura patrunjel proaspat tocat1/2 lingurita fulgi de ardei rosu1/3 cana de otet de vin rosu2/3 ceasca ulei de masline extra-virginIntr-un procesor de alimente macinati migdalele.Adaugati ardeii, usturoiul, painea, patrunjelul si fulgii de ardei iute. Amestecati totul pana devine o pasta.Se adauga apoi otetul si se amesteca. Cu motorul pornit, se toarna treptat uleiul de masline prin tubul de alimentare intr-un flux continuu, pana cand amestecul se ingroasa ca maioneza. Se condimenteaza dupa gust cu sare si piper negru.Se pastreaza in frigider intr-un recipient acoperit timp de 3 zile.Calorii: 30 calorii la o linguraGrasime: 2g (0 g saturat )Carbohidratii: 3 g carbohidratiFibre: 1gProteine​​: 1g