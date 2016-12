Rusia blocheaza la sol intreaga flota Suhoi Superjet 100, cel mai nou avion de pasageri

avion 1

, autoritatea de reglementare in domeniu, a luat aceasta decizie dupa depistarea unor probleme la partea metalica a cozii noului avion Suhoi, relateaza Radio Free Europe.Aceasta este o problema care apare de obicei la avioane vechi.Decizia vine in contextul in care un avion militar rusesc cu 92 de oameni la bord s-a prabusit duminica in Marea Neagra si nu exista supravietuitori.Suhoi a anuntat intr-un comunicat ca inspecteaza intreaga flota, "pentru a sustine navigabilitatea avioanelor civile Suhoi".Acest defect "la un element al unei portiuni a cozii" nu poate sa provoace un accident, insa "companiile aeriene trebuie sa verifice acest model", afirma constructorul.Aceasta blocare la sol este ultima dintr-o serie de probleme care au afectat Suhoi, care a intampinat dificultati in introducerea noului avion civil de pasageri.Avionul este produs in cadrul unui parteneriat cu furnizori aeronautici europeni, precum compania franceza Thales si constructorul francez de motoare Safran.