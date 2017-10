Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Nu numai caera locuit de, care la acea vreme aveau o populatie de aproximativ 20.000 de persoane, dar, o descoperire recenta arata ca intrega Campie Panonica era locuita de. Mai mult, dacii n-au fost asimilati, ci au coabitat cu poporul minuscul al lui, pe care l-au lasat sa se stabileasca in, pana cand a fost decimat de atacurile populatiei germanice.Descoperirea arheologica a fost facuta luna trecuta pe santierul unui drum de centura al localitatii maghiare Nyíregyháza si dovedeste, chiar si pentru istoricii maghiari, ca dacii locuiau teritorii mult mai vaste decat actualul spatiu al Romaniei.Agentia de presa MTI informeaza ca, pe parcursul escavarilor de pe santier, au fost scoase la iveala ruinele unei locuinte. La fata locului au fost chemati specialistii muzeului Josa Andras, care au apreciat ca este vorba despre o asezare dacica, datand probabil din secolul al III-lea.Arheologii maghiari presupun ca ar fi vorba despre… fuga dacilor in fata unei agresiuni armate, ceea ce este, fireste, ridicol. Cum poate cineva crede ca o populatie care fuge din fata unui agresor se opreste si construieste case?Revenind la chestiunea serioasa a importantei descoperirii de la Nyíregyháza, pare evident ca avem de-a face cu o asezare a dacilor liberi din exteriorul primei provincii Dacia romana, data fiind perioada probabila a provenientei artefactelor descoperite.Este un fapt istoric dovedit si incontestabil ca teritoriile triburilor daco-getior se intindeau pana cel putin la Tisa in perioada ocupatiei romane asupra zonei centrale a fostului regat al lui Decebal.S-a adeverit! Ungurii au descoperit ca dacii ocupau deja Campia Panonica cand Attila si-a adus hoardele!Lovitura de gratie data propagandei maghiare care sustinea ca hoardele hunului Attila s-au asezat in Transilvania pentru ca era un teritoriu nelocuit. Teoria ungurilor sustine ca in zona erau paduri de nelocuit si cei maxim 200 de bastinasi „din luminisuri” au fost asimilati de hoardele fino-ungrice, ideea fiind ca Ardealul e al lor.Nu numai ca Ardealul era locuit de dacii liberi, care la acea vreme aveau o populatie de aproximativ 20.000 de persoane, dar, o descoperire recenta arata ca intrega campie panonica era locuita de daci. Mai mult, dacii n-au fost asimilati, ci au coabitata cu poporul minuscul al lui Attila, pe care l-au lasat sa se stabileasca in campia panonica, pana cand a fost decimat de atacurile populatiei germanice.O descoperire arheologica facuta joi, 19 martie, pe santierul unui drum de centura al localitatii maghiare Nyíregyháza, dovedeste, chiar si pentru istoricii maghiari, ca dacii locuiau teritorii mult mai vaste decat actualul spatiu al Romaniei. Agentia de presa MTI informeaza ca, pe parcursul escavarilor de pe santier, au fost scoase la iveala ruinele unei locuinte. La fata locului au fost chemati specialistii muzeului Josa Andras, care au apreciat ca este vorba despre o asezare dacica, datand probabil din secolul al III-lea.III.Cu mult umor, arheologii maghiari presupun ca ar fi vorba despre… fuga dacilor in fata unei agresiuni sarmate, ceea ce este, fireste, ridicol. Cum poate cineva crede ca o populatie care fuge in fata unui agresor se opreste si constuieste case? Revenind la chestiunea serioasa a importantei descoperirii de la Nyíregyháza, pare evident ca avem de-a face cu o asezare a dacilor liberi din exteriorul primei provincii Dacia romana, data fiind perioada probabila a provenientei artefactelor descoperite. Este un fapt istoric dovedit si incontestabil ca teritoriile triburilor daco-getior se intindeau pana cel putin la Tisa in periada ocupatiei romane asupra zonei centrale a fostului regat al lui Decebal.