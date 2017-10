S-a aflat cati bani a castigat Mutu la botez si nunta! Suma e halucinanta!

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Adrian Mutu si Sandra Bachici si-au unit, duminica, destinele in fata lui Dumnezeu. Cei doi indragostiti au trait emotii la dublu pentru ca si-au boteazat si fiul, pe micutul Tiago. Petrecerea a fost una senzationala, iar invitatii numai unul si unul. Toti cei prezenti s-au bucurat de meniul sofisticat si de atmosfera.In afara rudelor si prietenilor din Romania, “Briliantul” a avut invitati de marca din Italia. Foarte multi manageri si fosti colegi de la Fiorentina au tinut sa fie prezenti la petrecere. Nu mai putin de 120.000 de euro a fost profitul cu care cei doi soti au plecat acasa.De precizat ca niciunul dintre invitati nu a oferit mai putin de 1.000 de euro. Cert este ca nimeni nu s-a uitat la bani. Toti cei prezenti au venit cu portofelele pline si au cautat sa iasa in evidenta. Totusi, suma de 120.000 de euro care s-a strans nu trebuie sa mire. Pentru ca persoanele care au luat parte la petrecere au o situatie financiara de invidiat.Petrecerea a fost organizata in detaliu si gandita ca la carte, Adrian Mutu asigurandu-se din start ca iese pe plus in urma nuntii. Se pare ca fostul capitan al echipei nationale a vandut drepturile de difuzare ale nuntii cu Sandra pe suma de 30.000 de euro, plus costurile locatiei party-ului de dupa ceremonia religioasa, ajungand astfel la un onorariu de 50.000 de euro.