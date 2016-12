S-a aflat. Sebastian Ghita nu mai poate da inapoi

Sebastian Ghita

Patronul Romania TV, Sebastian Ghita, ar fi fugit din tara fie in Israel, fie in Turcia, potrivit unor ipoteze discutate luni, la emisiunea Subiectiv, de la Antena 3.



Jurnalistul Cornel Nistorescu este de parere ca omul de afaceri ar fi mers in Israel.



”Sfarsitul comic al proiectului PRU a marcat si caderea ”infailibilului” Ghita. Dupa unele informatii, arestarea celui mai obraznic parlamentar din Romania era iminenta. Asta l-a si facut sa plece repede din tara. De ce a ales Sebastian Ghita Israelul?



Acolo a desfasurat cele mai tari afaceri de soft? Sau a inteles ca Israelul extradeaza extrem de greu? Dar Sebastian Ghita nu stia ca pe infractorii dovediti si pe escroci, Israelul ii extradeaza destul simplu. Este suficient sa probezi faptele!

Altceva nu stia Sebastian Ghita!? Ca Israelul nu isi extradeaza cetatenii. Ceea ce nu este valalabil si pentru un afacerist incurcat din Prahova!”, a spus Cornel Nistorescu, potrivit Cotidianul.ro.



O a doua ipoteza in ce priveste tara in care s-ar ascunde politicianul, aceasta ar fi Turcia, crede Oana Stancu. In context, jurnalista a amintit si de relatia buna pe care o are Victor Ponta - prieten cu Ghita - cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan.



”Totodata, exista si un precedent al fugii prin Turcia”, a adaugat jurnalista, facand referire la deputatul PDL Mihail Boldea.



De asemenea, senatorul PSD Liviu Plesoianu a vorbit despre ipoteza in care Ghita ar fi fost lasat sa plece din tara si ar putea incepe curand sa ne scrie mesaje.