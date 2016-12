Vanzatorul de ziare dins-a procopsit in brate cu nimeni alta decat odorul lui, frumoasacare chiar si-a dorit sa-l intalneasca pe nemteanul ale carui expresii au devenit extrem de populare si au facut deliciul internautilor. Fericita intalnire a avut loc in centrul orasului de la poalele Pietricicai, unde Misty a sustinut un recital la ”n”, i-a dat sperante mari lui Ciprian (in varsta de 35 ani) care inca isi cauta iubita.In urma cu 6 ani, disperarea nemteanului de a a-si gasi o prietena, exprimata intr-un filmulet, a facut inconjurul internetului, iar popularitatea sa l-a convins pe Mihai Beandec sa-l intruchipeze pe Ciprian in show-urile sale de televiziune.”Imi doresc o sotie, gospodina, frumoasa caci acum am munca. Vand ziare. M-am despartit de ultima prietena acum cinci ani ani caci a vrut sa facem sex. Eu ma protejez, ea n-a vrut asta”, ne spunea in urma cu ceva vreme tanarul care, pe langa dorinta sa matrimoniala exprimata pe Youtube ”toate fetele sa apeleze la mine”s-a facut cunoscut si prin sintagma ”nu stiu d-astea”, inca folosita de noua generatie.