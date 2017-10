S-a stins din viata Guru! A avut o moarte violenta

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

a avut loc ina urcat intr-unimens si a murit practic fiert in recipientul respectiv, potrivit evz.ro.Cu toate ca in trecut a stat 75 de minute in acel wok, de data aceasta, barbatul in varsta de 65 de ani a fost scos inconstient dupa jumatate de ora. El a ajuns de urgenta la spital unde doctorii nu au avut de ales decat sa pronunte decesul. Aerul din interior i-a provocat un atac de cord.Fiul sau e devastat de durere. „Atunci cand ambulanta a ajuns tatal meu nu mai respira. Zgomotele scoase de wok nu erau normale si am intrat toti in panica. Acum este prea tarziu”, a spus el conform The Sun.