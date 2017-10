Săptămana tehnologiei la Cluj se sefașoară la TechFest

Cluj TechFest 2016 7

Un salon educațional dezvoltat împreună cu Institutul Francez din România, conferințele TechJam cu invitați de la IBM, Google, BRD Groupe Société Générale, iQuest și alte companii renumite în domeniu, precum și o seară de gaming reprezintă noutățile TechFest 2017, primul festival din Transilvania dedicat tehnologiei. La acestea se adaugă forumul dedicat orașelor inteligente, gala premiilor industriei, hackathon-ul și expoziția cu obiecte inteligente și tehnologii ale viitorului - ExpoTech, foarte apreciate și de participanții de anul trecut. Toate activitățile se desfășoară în săptămâna 30 octombrie - 5 noiembrie în Cluj-Napoca.

„Ediția pilot de anul trecut ne-a ajutat să înțelegem mai bine nevoile comunității tech, precum și dorința publicului larg de a fi la curent cu inovațiile și tehnologiile pe care le vor folosi în viitor. Am optimizat programul și am crescut numărul specialiștilor invitați la dezbateri, iar pentru vizitatorii ExpoTech am extins aria de aplicabilitate a exponatelor", a declarat Cristian Dascălu, din partea organizatorilor TechFest.

Programul TechFest Cluj 2017 conține câteva modificări față de anunțul inițial și este următorul :

Community Tech Events - 30 și 31 octombrie, la ClujHub:

atelier de eficiență energetică susținuy de ENERO

Romanian IT Open Dialog

TechJam - 1 și 2 noiembrie, la ClujHub și The Office:

Conferințe și ateliere susținute de: Tudor Stanciu, IBM, Elena Dobre, Google România; Markus Schmitt, Data Revenue; Andrei Drăghia, Roland Kentsch, Bogdan Marian și Sebastian Mekal, iQuest; Stephane Demicheli, BRD - Groupe Société Générale ; Romeo Man, MAN Digital; Dan Radu, Macromator; Ronald Verbugge, Red to Blue ; Tudor Damian, Avaelgo

Mobile Unplugged - 1 și 2 noiembrie, la iQuest - eveniment organizat de iQuest, partener principal TechFest Cluj

Smart City Forum - 2 noiembrie, la Liberty Technology Park Cluj

Tech Industry Awards - 2 noiembrie, la Liberty Technology Park Cluj

Transylvania MegaHack - 3-5 noiembrie, la Cluj Hub

Gaming Night - 4 noiembrie, la ClujHub

ExpoTech - 3-5 noiembrie, la Iulius Mall

Salonul E.ducation, dezvoltat împreună cu Institutul Francez din România - 3-4 noiembrie, la Universitatea Tehnică și Iulius Mall:

Salonul instrumentelor pedagogice digitale

Conferința „Digitalul și educația"

Hackathonul pedagogic, primul concurs de acest gen organizat în România: timp de două zile, șase echipe de profesori din mediul liceal și universitar vor crea aplicații pedagogice adaptate nevoilor liceenilor și studenților

TechFest 2017 a început la Timișoara, în octombrie, iar în luna noiembrie va ajunge și la Iași. Prima ediție TechFest a avut loc în noiembrie 2016 la Cluj-Napoca și a adus 3.200 de participanți la evenimentele adresate programatorilor, antreprenorilor și managerilor din domeniul IT: hackathonul MegaHack, dezbaterea Smart City Forum, conferințele TechTalks, CodeCamp și Business Mixer, competiția Transilvania Demo Day și lansarea parcului științific și tehnologic TETAPOLIS, vizitele la companii din cadrul Tech Open Days și Gala Tech Industry Awards.

Acestora li se adaugă zeci de mii de vizitatori ai expoziției tehnologice ExpoTech de la Iulius Mall Cluj. Evenimentul a mai însemnat premii în valoare totală de 25 de mii de euro, 4.250 de ore cumulate de programare la MegaHack și 70 de ore de prezentări susținute de specialiști. În total, au fost implicate 118 companii, instituții și organizații.

Co-organizator TechFest: BRD Groupe Société Générale.

Partener principal: iQuest.

Parteneri: IBM, Evozone, Red to Blue

Eveniment susținut de: ARIES Transilvania, iTechTransilvania, Liberty Technology Park, European Space Agency, EO ClimLab, Tetapolis.

Mai multe informații: www.techfest.ro, www.facebook.com/TechnologyFestival

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.