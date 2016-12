Sanctiunile impuse Rusiei de Obama ar putea fi anulate de Trump peste cateva zile

Trump

Aceste sanctiuni vizeaza sase cetateni si cinci entitati ruse, insa alti 35 de diplomati rusi au primit ordin de expulzare de pe teritoriul Statelor Unite, transmite Reuters."Noi credem ca acesti pasi sunt importanti, tocmai pentru ca rusii nu se vor opri. Avem toate dovezile ca se implica intr-o serie de alegeri democrate din alte state, inclusiv ale aqliatilor nostru europeni", a precizat oficialul de la Washington.Insa, acesta a avertizat ca ordinul de implementare a sanctiunilor ar putea sa fie anulat de catre republicanulimediat ce ajunge laMiliardarul republican a negat anterior existenta unor atacuri cibernetice orchestrate de catre Moscova, sustinand ca este vorba de o campanie a sustinatorilor democrateiDe asemenea, republicanul a mers atat de departe incat sa declare ca nu s-a discutat anterior de ziua alegerilor de atacurile cibernetice orchestrate de catre hackerii rusi, desi acestea au aparut in presa americana inca din luna iulie 2016.Tot FBI a anuntat inainte de ziua alegerilor ca hackerii rusi au vizat mai multe institutiii ale Partidului Democrat in incercarea de a se implica in procesul electoral din Statele Unite.Presedintele Barack Obama a impus sanctiuni impotriva a sase cetateni si cinci entitati ruse, inclusiv doua agentii de informatii ale Kremlinului. Aceste sanctiuni vizeaza inghetarea activelor financiare detinute pe teritoriul Statelor Unite.De asemenea, alti 35 de diplomati rusi au primit ordin de expulzare din partea Washingtonului si au la dispozitie 72 de ore pentru a parasi SUA. Aceste expulzari reprezinta o replica fata de campania de intimidare si hartuire a diplomatilor americani din Rusia.Kremlinul a reactionat imediat fata de noile sanctiuni si expulzari, iar purtatorul de cuvant Dimitri Peskov a precizat ca vor exista masuri "adecvate" si un "raspuns in oglinda" al presedintelui Vladimir Putin.