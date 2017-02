Sarbatoare importanta pentru crestini. De ce trebuie sa aprinzi lumanari si sa mergi la biserica

Sf mucenic Vlasie

In aceasta luna, ziua a unsprezecea, pomenirea, episcopul Sevastiei.Sfantul Sfintitul Mucenic VlasieSfantul sfintit mucenic Vlasie a trait pe vremea imparatului Liciniu. Era episcopul Sevastiei si locuia intr-una din pesterile muntelui. Fiarele salbatice se imblanzisera prin binecuvantarea sfantului, incat se apropiau cu toate de mainile lui. Pentru ca se pricepea si la mestesugul doctoricesc, facea multe tamaduiri, primind de la Dumnezeu darul de a face minuni. Fiind insa prins, a fost adus la ighemonul Agricolau si marturisind inaintea lui numele lui Hristos, a fost chinuit cumplit si apoi a fost inchis in temnita. Si cum sapte femei mergeau pe urmele lui, li s-au taiat capetele, fiindca si ele au marturisit ca Hristos este Dumnezeu adevarat. Pe sfantul Vlasie l-au aruncat apoi in adancul unui lac ce se afla acolo, de unde, prin dumnezeiestii ingeri, a fost scos la uscat nevatamat. Pentru aceasta i s-a taiat capul, impreuna cu doi prunci ce erau in temnita cu el. Se zice ca el a fost acela ce fusese pus epitrop de marele mucenic Eustratiu, in timpul patimirii sale mucenicesti. Acest lucru s-a gasit zugravit pe o veche tesatura, unde sfantul Vlasie este infatisat stand in mijlocul a cinci mucenici, langa sfantul Eustratiu si primind din mainile lui cartea randuielii lui ca epitrop. Pomenirea lui se face in bisericuta ridicata in cinstea muceniciei sale, care se gaseste aproape de biserica sfantului Filip, in Meltiada.Tot in aceasta zi, pomenirea sfintilor doi prunci care au patimit impreuna cu sfantul Vlasie si a celor sapte femei, care de sabie s-au savarsit.Tot in aceasta zi, aflarea moastelor sfantului, tatal sfantuluiTot in aceasta zi, pomenirea, sprijinitoarea Ortodoxiei.Sfanta imparateasa TeodoraTeodora a fost sotia imparatului Teofil, sfaramatorul de icoane, dar ea nu a fost ca barbatul ei eretica, ci ortodoxa. Teofil izgonise pe sfantul Metodiu, patriarhul Constantinopolului si in locul lui pusese pe un oarecare Ioan Lecanomatul, si arsese sfintele icoane. Dar Teodora cu toate ca pe fata nu cuteza sa se inchine sfintelor icoane, le avea totusi ascunse in camara asternutului ei, si in toate noptile facea rugaciuni catre Dumnezeu ca sa faca mila si sa se indure de ortodocsi. Ea a nascut un fiu Mihail, pe care l-a invatat credinta ortodoxa. Dupa moartea barbatului ei, a chemat din exil pe sfantul Metodiu si a adunat sfantul sinod, care a anatemizat pe sfaramatorii de icoane, pe Ioan l-a scos din scaun si a readus in Biserica sfintele icoane. Dupa aceea a raposat lasand imparatia fiului ei Mihail.Tot in aceasta zi,robul, care a suferit mucenicia prin foc in cetatea Sofia, la anul 1515.