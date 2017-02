SC Strict Prest SRL va ridica gunoaiele din Floresti

Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, impreuna cu primarul comunei Floresti, Horea Sulea, au prezentat vineri, 10 februarie 2017, in cadrul unei conferinte de presa desfasurate la sediul forului administrativ judetean, solutia identificata si deja pusa in aplicare in scopul rezolvarii problemei deseurilor din comuna Floresti.

Solutia gasita in acest caz de Consiliul Judetean Cluj si acceptata de Primaria Floresti, respectiv de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Gelu Voievod", cea mai adecvata in situatia existenta si conforma legislatiei in vigoare potrivit expertilor departamentelor juridic si de achizitii publice din Consiliul Judetean a fost aceea a suspendarii, pentru o perioada de maxim 90 de zile, a contractului cu actualul operator de salubritate, SC Eco Quatro Salub SA si de incredintare a acestui serviciu public, in urma procedurii de negociere, unei alte societati comerciale care detine capacitatea de a gestiona eficient problema deseurilor. Fiind vorba despre o decizie temporara impusa de o situatie exceptionala, la finalul acestei perioade colectarea deseurilor va reveni fie SC Eco Quatro Salub SA, daca va reusi sa se doteze si reorganizeze in acest scop, fie unui alt operator economic ce urmeaza a fi desemnat prin licitatie.

Solutia identificata in acest fel a fost deja aprobata atat de catre Adunarea Generala a Actionarilor A.D.I. „Gelu Voievod", asociatie din care fac parte primariile comunelor Floresti, Gilau, Capusu Mare si Maguri Racatau, cat si in plenul consiliului local Floresti care a luat aceasta decizie cu unanimitate de voturi.

Astfel, in urma procedurii de negociere derulate cu patru operatori economici de profil, decizia luata de Primaria Floresti in dupa amiaza zilei de joi, 9 februarie a.c. a fost aceea de incredintare temporara a serviciului public de salubritate catre firma SC Strict Prest SRL. Se impune a fi mentionat in acest context faptul ca pretul rezultat in urma acestei negocieri, de 310 lei/tona fara TVA, include taxa speciala de 80 lei/tona instituita de Ministerul Mediului incepand cu 1 ianuarie 2017, taxa perceputa pentru deseurile depozitate in rampa. Ca o consecinta directa si favorabila a acestui fapt, pretul platit de catre floreseteni, de 8 lei/persoana, va ramane nemodificat, nefiind necesara majorarea acestuia.

Urmare a hotararii astfel luate, in dimineata zilei de vineri, 10 februarie 2017, un numar de 15 utilaje apartinand firmei Strict Prest SRL au inceput deja colectarea deseurilor celor aproape 46 de mii de floresteni. In acelasi timp, incepand chiar de luni se va trece la respectarea programului de ridicare si transport la rampa de gunoi a deseurilor, in paralel cu o reanalizare a situatiei si cu o marire a frecventei de ridicare in zonele in care s-a constatat ca se depoziteaza cantitati mult mai mari de deseuri sau in care punctele gospodaresti sunt subdimensionate.

„Ma bucur ca am putut contribui la gasirea acestei solutii, singura care era, de altfel, atat inteleapta cat si pe deplin conforma legislatiei in vigoare. Ea vine la finalul unei perioade in care impreuna cu functionarii departamentelor juridic si de achizitii din Consiliul Judetean am analizat in amanunt situatia contractuala existenta, procedurile legale si implicatiile fiecarei posibile solutii in parte. In plus, nu trebuie uitat faptul ca ea a fost impusa de o situatie cu adevarat exceptionala, respectiv de situatia grava si persistenta generata de incapacitatea operatorului de salubritate de a-si indeplini obligatiile asumate" a declarat presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise.

In perioada urmatoare tariful pentru serviciul de salubritate urmeaza a fi transformat intr-o taxa ce va fi incasata de catre Primaria Floresti de la toate persoanele din comuna, numarul acestora urmand a fi declarat pe proprie raspundere de catre fiecare proprietar de unitate locativa. In acest fel, costul acestui serviciu va fi suportat, asa dupa cum prevede, de altfel, legislatia in vigoare, de catre toti cei care beneficiaza de acesta, fara a se pune in vreun fel problema sa fie alocate niciun fel de fonduri publice in acest scop.