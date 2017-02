Scapa de herpes cu doar un singur ingredient pe care ai 100% il ai acasa

Odata ce exista o infectie, rana se poate vindeca, insa virusul ramane „adormit”, in tesutul nervos al fetei si apare din cand in cand.Acest tip de infectie se raspandeste prin contact personal intim sau apropiat cu o persoana infectata (cu un sarut) sau prin schimbul de elemente care vin in contact cu virusul, prosoape, cani, tacamuri de masa.In primul rand se simte o senzatie de arsura sau furnicaturi, poate aparea febra, umflarea glandelor sau durere la inghitire. Apoi, apare una sau mai multe vezicule, cum ar fi o eruptie pe buze sau in jurul gurii.Simptomele pot disparea de la sine, fara a aplica vreun unguent in doua saptamani, dar va puteti ajuta organismul dumneavoastra sa elimine aceasta infectie cu un dezinfectant natural – usturoiul.1. Se spala un catel de usturoi, se curata bine si se piseaza.2. Aplicati pasta de usturoi pe un tampon de bumbac si se aplica cu presiune pe herpes.3. Se lasa sa stea timp de 10 minute si apoi se clateste cu apa calda.In cazul in care herpesul este mare, puteti repeta procesul de mai multe ori.Indicatie: Puteti adauga la usturoiul zdrobit putin propolis, deoarece acest produs de albine are o actiune anti-inflamatoare.Important: Inainte de a incerca aceasta reteta, consultati medicul dumneavoastra, mai ales daca sunteti alergic la oricare dintre aceste doua componente!