Scena-bomba pe aeroportul Otopeni azi dimineata! Toti oamenii au ramas cu gura cascata cand au vazut-o!

Iarna se apropie cu pasi grabiti, dar tinerele isi doresc sa fie in pas cu moda…desi de cele mai multe ori reusesc sa surprida intr-un mod neplacut.



In aceasta dimineata, pe Aeroportul International Henri Coanda din Bucuresti, o tinara a lasat cu gura cascata toti oamenii care se aflau in zona. Bruneta era in asteptarea iubitului, dar a gafat suprinzator atunci cind a ales ce tinuta sa poarte la marea intilnire.



Fata purta o pereche de cizme peste genunchi, o blanita si o rochie foarte scurta.





