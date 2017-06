Schimbare uriasa in Politia Romana. Ce se va intampla de acum inainte cand soferii vor fi opriti pe dreapta

tras pe dreapta

care vor fi opriti dein, in urmatoarele doua luni, vor ficu ope careo va purta asupra lui in timpul serviciului.apartineal Politiei Romane, care a lansat un proiect pilot. Politistii spun ca o astfel de proba se poate folosi inclusiv in, iar camera ar putea sa ii intimideze pe soferii pusi pe harta. Daca se vor dovedi utile, atunci camerele ar putea ajunge la toti agentii de lasi"Va aduc la cunostinta ca aceasta convorbire este inregistrata atatcat si. Actele masinii va rog". Asta puteti sa auziti de la politistul care va opreste in trafic zilele acestea. Chiar daca nu sunteti de acord, spun politistii, discutia dintre agent si sofer va fi inregistrata cu ajutorul unei camere de mici dimensiuni care este prinsa de, arata stirileprotv.ro.Momentul in care politistul apasa butonul ca sa inregistreze intalnirea nu este si cel din care incepe inregistrarea. Aparatul are capacitatea de a memora ultimele 60 de secunde dinaintea activarii. Toate aceste mici filmulete pot deveni proba in instanta.Agent sef Barbu Gheorghe,si Misiuni Speciale: "Stiti cum e, martorul vrea sau nu vrea, nu-l poti obliga, pe cand camera ne ajuta foarte mult. Va pot spune ca de exemplu neportul centurii duce la un comportament agresiv al soferului. In momentul cand ai observat dai drumul la camera, il avertizezi ca este intregistrat de cand l-ai orprit"32 de politisti din toata tara vor primi acest echipament si il vor folosi pana la toamna. Atunci se incheie programul pilot, iar oficialii vor decide daca vor cumpara mai multe asemenea camere.Ramane de stabilit cum se va face stocarea acestor imagini , care este perioada de stocare si care este legislatia in vigoare in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, spune reprezentantii IGP. Soferii nu par deranjati de noua propunere a politiei. "Nu mai pot fi mituiti de exemplu, nu ma deranjeaza daca nu am nimic de ascuns", spune un conducator autorDe altfel, filmarile ar putea sa ii ajute si pe soferii care contesta sanctiunea data de politisti. Ei au dreptul sa ceara in instanta inregistrarile, ca proba in dosar.