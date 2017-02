Dan Adamescu

In respectiva scrisoare, Adamescu scrie ca a fost mintit de un procuror DNA ca se va putea opera in strainatate daca plateste cautiunea."Dosarul meu penal a fost incredintat procurorului George Matei la sfarsitul anului 2015. L-am intrebat pe procurorul Matei daca a fost interesat sa afle ce s-a intamplat cu fondurile lipsa, pe care domnul Daniel Onute le-a deturnat, aproximativ 80.000 de euro. Acesta mi-a raspuns ca nu era important pentru el. In data de 7 martie 2016, procurorul Matei m-a acuzat de anumite fapte gresite efectuate in cadrul Astra si mi-a dat o cautiune record in valoare de 40 de milioane Ron. Nu am vrut sa accept suma exorbitanta, insa m-a convins sa accept in schimbul promisiunii de a-mi permite sa calatoresc in strainatate pentru a efectua de urgenta operatia la genunchi. Am depus suma in termen de o luna, cu speranta de a fi, in cele din urma, bine din nou. Insa domnul Matei a refuzat acum sa imi permita sa calatoresc in afara pentru tratamentul medical citand ca ordinele sunt date de superiorii sai in acest sens. Am fost pacalit", a scris Dan Adamescu.