Se intampla la Cluj: Militian prins cu organul in gura, chiar in centrul orasului

Injuraturi de politist in centrul Clujului

Ipochimeni sint peste tot, dar parca mai multi ca niciunde in jandarmerie sau pe intelesul tuturor „organul suprem". In cursul zilei de ieri, 19 noiembrie, mai multi clienti obisnuiti ai cafenelei situate in spatele magazinului Sora si in centru Clujului ne-au reclamat ca nu si-au putut bea cafeaua in liniste, din cauza unui militian sau mai bine zis a unui militian, pleonasm sau adjectiv cum vreti sa-i spuneti, ce suduia in plin local de mama focului, de parca ar fi fost la mamica domniei sale chiar pe prispa casei de la Cucuietii de Sus.

Printre injuriile ce au lasat cu gura cascata clientii fini ai institutiei de culturalizare pomenite sau chiar pe consumatorii minori prezenti aici, si nu la ore, ca sa se dreaga dupa festivalul de la sfarsitul saptamanii trecute, prietenii nostri au retinut expresii ca f...t, sa-mi bag ...organu, si alte expresii piperate, de ai fi zis ca omuletul in uniforma statului s-a nascut direct cu ele in ...gura.

"Nu mai poate omul sa bea linistit o cafea, ca vin tot felul de indivizi dubiosi si strica atmosfera culturala a orasului. De la domn militian la ce sa ma mai astept, ca il cunosc de mult timp, ca pe aici isi pierde vreme cand e in timpul programului, sa bea cafea moca si cate o cinzeaca, si injura de mama focului, de parca a supt de la biberon numai neologisme si jargoane din astea penale. De mine nu mi-e ca-s vaccinat, da ma gandesc la copilasii astia saracii ca in loc sa-i doara capul de la vodca, ii doare de la prostiile astuia ce le-ar putea fi tata", ne-a declarat un cetatean de bine, vadit sub influenta jargoanelor si neologismelor, dar care a vrut sa-si pastreze anonimatul de frica organelor de represiune.

"Nu zic domle ca astia e prosti si razbunatori" ni s-a confesat tot acesta. Si aceasta nu e singura infractiune comisa de domn plontonier, daca am recunoscut bine gradu, acestia, militienii, ca erau doi, s-au prezentat la crasma inainte de ora 10.00 si cand plecasera reporterii ziarului nostru din local, adica pe undeva la 12.30 militienii erau tot acolo, la munci sau pe teren cum raporteaza sefului atunci cand pleaca de la birou.

Supararea cea mare a lui nenea Garca ca sa zicem asa, era data de faptul ca trebuia sa organizeze o petrecere si nu stia pe cine sa combine, la telefon, ca sa faca petrecerea moca, adica dupa cum zicea chiar dansu: „O sa iau si bani la mine, da da-l dracu, n-o fi chiar asa de nesimtit sa-mi ceara bani. Lasa cafeaua ca cata cafea pot sa bea porcii aia, sa-i f...t. Da daca o sa ne puna la plata bautura sa-mi bag p.....a daca nu ne-am f....t...t", ne-a declarat in exclusivitate tov militian cu sorici gros cat tocul la pistol. De mentionat ca la fata locului a venit la un moment dat o blonda, tot obisnuita producatoare de-a localului, astfel ca in acel moment erau intrunite toate personajele pentru un film de tip western spaghetti: CEL BUN, CEL URIT si cu voia dumneavoastra ultimul pe lista, personajul nostru; CEL DOBITOC!

Cristian Droanta

