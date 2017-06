Traian Basescu

"Admite cererea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Constata legalitatea si temeinicia Ordonantei nr. 22/II-2/2017 din 06 martie 2017 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, prin care s-a dispus infirmarea partiala a Ordonantei nr. 149/P/2016 din 18 noiembrie 2016 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si redeschiderea urmaririi penale in acest dosar. Confirma redeschiderea urmaririi penale in dosarul nr. 149/P/2016 al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, dispusa prin Ordonanta nr. 22/II-2/2017 din 06 martie 2017 a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti", se arata in decizia instantei.Hotararea este definitiva.In aceasta cauza, Catalin Nastase il acuza pe fostul presedinte Traian Basescu ca ar fi retrocedat ilegal, in 2003, pe vremea cand era primar al Capitalei, un teren de 40.000 de metri patrati in Damaroaia, in valoare de aproximativ 100 milioane de euro, pe care ulterior Dumitru Puzdrea a ridicat complexul comercial Flora."Este vorba despre terenul din Poligrafiei, complexul Flora astazi si practic sunt trei sau patru puncte care au ridicat suspiciuni cu privire la inceperea urmaririi penale si anume terenul a fost revendicat intr-o alta zona, el era in Ilfov si a fost ridicat intr-o alta competenta in Bucuresti , pe amplasamentul fostului hiprodrom. Doua hotarari judecatoresti pronuntate de instantele din Romania au constatat ca autorii succesorilor care au revendicat acest teren nu au avut acte de proprietate si 3 acest teren este de utilitate publica pentru ca Apa Nova are in administrare de la Apele Romane o conducta magistrala care daca acesta ar fi avariata ar putea inunda tot Bucurestiul. Singurii care si-au aparat acest drept, ca sa zic asa, a ramas Apa Nova cu competentele pe care le au, au solicitat demolarea constructiilor pentru ca pune in pericol viata cetatenilor din Bucuresti si astfel sunt sau patru probleme grave (...) In opinia mea, in momentul in care avea un Consiliu, avea la indemana mapa pe care trebuia sa semneze aceasta decizie si se putea vedea foarte clar, la o prima analiza, ca revendicarea era solicitata pe Ilfov, si nu pe Bucuresti", declara, pe 30 martie, avocatul lui Catalin Nastase, Marian Rupa.