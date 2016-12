Sebastian Ghita, cel mai cautat om din Romania in acest moment. Politia, la Ghita acasa vineri dimineata

Sebastian Ghita

Politia a fost laacasa, vineri dimineata. Se pare ca politistii au avut de lasat un document.Conform reporterului Antena 3, politistii au inmanat un document unui membru al familiei, cel mai probabil socrul acestuia, apropiat de fostul deputat.Acesta a stat de vorba cu jurnalistii si a explicat ca Ghita nu se fereste de, ci “de oamenii care actioneaza gresit in justitie”.Fostul deputat Sebastian Ghita, pe numele caruia procurorii DNA Ploiesti au emis miercuri un mandat de aducere, a fost dat in consemn la frontiera si este cautat de politisti pe teritoriul intregii tari, au declarat surse apropiate anchetei.Potrivit acestora, Sebastian Ghita a fost cautat la domiciliul sau si la mai multe adrese despre care se cunostea ca sunt frecventate de fostul parlamentar, fara a fi insa gasit.Politistii il cauta in continuare pe Sebastian Ghita, sursele citate precizand ca a fost dat in consemn la punctele de frontiera si ca este cautat pe teritoriul intregii tari.Procurorii DNA Ploiesti au emis, miercuri, mandat de aducere pe numele fostului deputat Sebastian Ghita, dupa ce acesta nu s-a prezentat la Parchet in baza citatiei anchetatorilor, au declarat surse apropiate anchetei.