Sebastian Ghita nu s-a prezentat la IPJ Prahova, unde trebuia sa semneze pentru controlul judiciar

Sebastian Ghita

Patronul RTV,, disparut de zece zile, ar fi trebuit sa se prezinte astazi in fata politistilor din Prahova pentru a semna controlul judiciar. Putine sanse insa in conditiile in care tot mai multe voci sustin ca ar fi fugit din tara de teama unui mandat de arestare preventiva.Acum, pentru ca Ghita nu a venit la politie, procurorii DNA pot cere un mandat de arestare, ceea ce ar duce la urmarirea generala a fostului deputat.Procurorii DNA Ploiesti au emis, saptamana trecuta, un mandat de aducere pe numele fostului deputat, dupa ce acesta nu s-a prezentat pentru audieri in dosarul Ponta-Blair.In aceste conditii, fostul deputat a fost cautat la domiciliul sau si la mai multe adrese despre care se cunostea ca sunt frecventate de fostul parlamentar, fara a fi insa gasit.