padure

Inexista un soi de ", un loc consideratsi atins degreu de explicat. Este vorba despre oaflata in apropiere desi care atrage ca un magnetde, scrie adevarul.ro.La doar trei kilometri de municipiul, in apropiere de, pe coasta unui deal, se afla o padure veche desi. La prima vedere pare un codru secular si atat. Pentru amatorii de paranormal dar si pentru cercetatorii acestui domeniu, aceasta padure numitaeste un adevarat "triunghi al bermudelor", unul dintre cele maide peIn acest codru care se intinde pe o suprafata de 295 de hectare au fost semnalate din anii 60 incoace sute sau mii de fenomene paranormale din cele mai diverse, de la aparitii ale-urilor si pana la ruine care apar si dispar. Totodata padurea este renumita pentru cazuri de disparitii misterioase dar si pentru stari de transa si experinte extrasenzoriale greu de explicat. De altfel padurea Baciu a fost inclusa de cotidianul britanic "The Guardian" in top 10 al celor mai infricosatoare locuri din Europa, iar BBC preciza in 2013 ca padurea transilvana este una dintre cele mai bantuite paduri din lume.