Seful PMP, Traian Basescu, il propune premier pe Eugen Tomac

Eugen Tomac

”Am avut o scurta consultare cu presedintele, pentru ca asa este constitutional. Am facut si o propunere de prim-ministru, cel propus de noi este domnul Eugen Tomac. De aceea suntem opozitie, ca sa facem concurenta. Domnul Tomac este un unionist, un om care stie bine tara, are o imagine buna la Bruxelles. Eu sunt cel mai bun, dar nu suficient de tanar. Venim cu oameni noi in politica”, a adaugatIntrebat daca nu era chiar el o propunere mai buna de premier, fostul sef al statului a raspuns:”Eu sunt cel mai bun, dar nu suficient de tanar (n.r. - pentru functia de prim-ministru). Venim cu oameni noi in politica”, a aratat Basescu.Propunerea PSD pentru functia de prim-ministru este Sevil Shhaideh, a anuntat miercuri presedintele PSD, Liviu Dragnea.Daca va fi desemnata de presedintele Iohhanis, Romania va avea pentru prima data, la carma Guvernului, un prim-ministru femeie care apartine unei minoritati.