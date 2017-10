chirie

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Fostul prezentator detine o vila in zona Eroilor din Bucuresti, acum el este acuzat ca ar fi facut o criza de nervi si ca si-ar fi injurat chiriasii de acolo. Totul a pornit, potrivit cancan.ro, de la un aparat de aer conditionat stricat, dar si pentru ca mai multe persoane aruncau chistoace pe balcon.Serban Huidu a facut cateva investitii valoroase, mai ales in imoboliare, iar in prezent detine mai multe imobile, dintre care, vila din zona Eroilor, a fost mai mereu lasata in chirie. Totusi, se pare ca cei care s-au mutat acolo au reusit sa il scoata din sarite pe Serban.Surse apropiate au declarat pentru cancan.ro faptul ca Huidu a facut o adevarata criza de nervi cand a vazut ca unul dintre aparatele de aer conditionat se stricase. Dintr-o suflare vedeta s-ar fi dus la etaj, a inceput sa injure ca la usa cortului dupa ce a tras sigurantele, in timp ce ii acuza ca isi bat joc de vila sa.Una dintre persoanele care au fost de fata intamplator la intreaga scena, a povestit:,,A facut un scandal monstru. A urcat, ne-a taiat curentul de la sigurante si a inceput sa tipe, sa injure: «Ba, voi vedeti casa asta? Va bagati •#$ in munca mea. Eu nu am luat un leu credit pentru ea, am modernizat-o din banii mei». Serban Huidu a inchiriat unei firme mici ultimul etaj si mansarda. Era suparat ca era un aer conditionat stricat si curgea apa pe jos, ca ii distruge casa. A strigat la toata lumea. Mai era nemultumit de faptul ca i-a lasat pe chiriasi sa fumeze pe balcon, dar ca acestia au aruncat chistoacele pe geam, iar gradina este plina cu mucuri de tigara. Dupa care a tras sigurantele la loc si a plecat. Ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Cei care au asistat la scandal au fost socati”.