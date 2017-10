Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Familia Estevez isi produce propriul vin din struguri, ghimbir, hibiscus si... prezervative. In ferma din regiunea El Canal sunt sute de damigene cu vin acoperite cu prezervative in locul obisnuitelor dopuri de pluta.Prezervativele au rol de indicator si il avertizeaza pe fermier cand vinul este fermentat suficient. Astfel, amestecul de fructe din damigene degaja gaze, care umfla prezervativul. Cand fermentarea se finalizeaza, emisia de gaze inceteaza si prezervativele se desumfla, indicand faptul ca vinul e gata pentru a fi imbuteliat in sticle.Datorita unui embargo comercial impus de Statele Unite Cubei, multe produse de uz curent sunt imposibil de gasit pe insula din Caraibe, asa ca localnicii sunt celebri pentru inventiile pe care le fac.