Conform autoritatilor, Lopez a nascut in camera ei, apoi, la numai cateva secunde de la nastere, a aruncat copilul de la etajul doi. La cateva minute de la aceasta fapta cumplita ea si-a recunoscut fapta in fata mamei sale care s-a grabit afara in fata imobilului sa caute bebelusul. Din pacate ea l-a gasit fara suflare.Mama adolescentei a fost socata cand a auzit ce facuse fiica sa. Dupa ce a gasit trupul copilului ea a fost cea care a incercat sa ii acorde manevrele de resuscitare si a sunat la ambulanta si politie.Totusi, inainte ca ambulanta sa ajunga la fata locului, Lopez a postat pe contul sau de Facebook un status care a bagat groaza in prietenii ei dupa ce au aflat ce facuse. Dat fiind ca mai fugise si inainte de acasa, autoritatile au crezut ca fata vrea sa fuga de la locul crimei.Iata mesajul fetei: ,,Cine imi poate face o uriasa favoare si are o masina?”.Dar planul ei de a fugi nu a functionat, ea a fost dusa la spital pentru o evaluare psihologica si apoi a fost data in custodia politiei. Fata a fost acuzata de crima si va fi judecata ca adult.Intre timp, contul ei de Facebook este inca activ iar autoritatile au descoperit o poza in care Lopez avea grija de un copil fals la un curs pentru scoala. In mod clar nu era pregatita sa fie mama. Sute de oameni au comentat pe profilul ei scriindu-i ca ar trebui ,,pur si simplu sa se sinucida”. Acum tanara de 16 ani isi poate petrece urmatorii 20 de ani in inchisoare.