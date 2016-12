Si-a dat in judecata parintii pentru ca o cheama asa.Te prapadesti de ras sa-i afli numele.E rusinos

O tanara de 18 ani din Louisiana, Statele Unite, si-a dat in judecata parintii si le cere despagubiri de 4,8 milioane de dolari pentru ca i-au pus numele "" laFemeia sustine ca toata viata ei a fost un cosmar, fiind bataia de joc a tuturor care ii aflau numele.Dupa ce a implinit 18 ani, aceasta a decis sa paraseasca locuinta parintilor si s-a mutat singura intr-un apartament cu chirie.Fata e convinsa ca parintii i-au distrus complet viata si a luat masuri in aceasta privinta. Problemele desi celeau indemnat-o de 12 ori sa-si ia zilele, in 5 ani.De asemenea, numele Clamidya ii provoaca dificultati si la angajare.Clamidya este o boala cuprodusa de bacteria