Si-a lasat toti invitatii cu gura cascata. Cum a aparut aceasta mireasa in fata mirelui dupa ce a fost furata

Casatoria este unul dintre cele mai importante evenimente din viata unui om si merita tratat ca atare.Cu toate acestea, exista situatii in care tinerii care doresc sa se casatoreasca o dau in bara in cel mai penibil mod cu putinta.De parca nu ar fi de ajuns, ipostazele rusinoase sunt imortalizate cu ajutorul aparatului de fotografiat si raman, pentru totdeauna, ca o dovada a lipsei de inspiratie si, de ce nu, a inconstientei vizavi de posteritate.