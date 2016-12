Si-a vazut pentru prima data sotia fara machiaj dupa nunta si a DIVORTAT! Uite cum arata ea

Un barbat de 34 de ani a hotarat sa se casatoreasca cu o femeie mai tanara decat el, in varsta de 28 de ani, chiar daca cei doi se cunosteau de numai doua luni de zile. De aici, totul a ajuns inevitabil la divort...Nunta in sine a fost un eveniment extrem de reusit, cei doi miri erau forte fericiti deoarece au facut pasul cel mare iar invitatii au fost toti impresionati de amploarea nuntii si luxul acesteia.Dar iata ca a venit si momentul ca cei doi sa mearga acasa si sa se pregateasca pentru a pleca in luna de miere pentru a-si celebra unirea destinelor. Din nefericire chiar a doua zi dupa casatorie barbatul a initiat procedurile de divort, desi toti cei care ii cunosteau pe proaspetii insuratei erau socati de decizia lui.Motivul desi este simplu este greu de crezut: abia in noaptea de dupa nunta si-a vazut pentru prima data partenera nemachiata. Nu i-a placut deloc cum arata, lui i se parea ca diferenta de look era prea mare si ca nu putea trai langa o persoana care arata astfel.