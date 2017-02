Simona Halep explica abandonul de la Sankt Petersburg

Simona Halep

Sportiva noastra s-a aratat dezamagita, dar spune ca n-ar fi fost apta sa joace din cauza problemelor de la genunchi."Sunt foarte dezamagita ca am fost nevoita sa ma retrag, dar genunchiul meu nu este ok. Am simtit o durere dupa ultimul meci si cred ca era riscant sa joc", a afirmatlaSportiva noastra spune insa ca paraseste Rusia cu amintiri foarte frumoase."M-am simtit foarte bine aici, am avut sansa de a vizita locuri faimoase ca Muzeul Faberge, care este umitor. Orasul si turneul sunt frumoase si sunt nerabdatoare sa revin aici", a completat Simona Halep.Simona nu a facut nicio afirmatie cu privire la prezenta la meciurile de Fed Cup, care este acum incerta.Romanca a avut o problema la genunchi atat la Shenzhen cat si la Australian Open, turnee la care a avut un parcurs slab.Inclusiv prezenta ei la Sankt Petersburg a fost pusa sub semnul intrebarii, insa Simona s-a prezentat in cele din urma.In Rusia, Simona a invins-o pe Ana Konjuh si ramane cu un total de doua victorii in acest an.