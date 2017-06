Simona Halep se lupta cu Jelena Ostapenko si Elina Svitolina pentru un premiu WTA

Simona Halep

Simona Halep poate fi votata accesand acest link

Reprezentanta noastra, aflata pe pozitia a doua in clasamentul WTA si pe primul loc in ierarhia pentru Turneul Campioanelor, 'se lupta' cu Jelena Ostapenko, in fata careia a pierdut finala de la Roland Garros, si Elina Svitolina, care a invins-o in ultimul act la Roma, pentru titlul de cea mai buna tenismena a lunii mai.Iata ce scrie site-ul oficial al WTA despre cele trei candidate:Copilul minune din Letonia a celebrat aniversarea varstei de 20 de ani cu stil, devenind prima tenismena care castiga Openul Frantei in noua era fara sa fie cap de serie. Ostapenko a invins tenismene de top, precum Monica Pui, Samantha Stosur, Caroline Wozniacki sau Timea Bacsinszky. Apoi, in finala, a revenit in fata lui Halep si a castigat primul turneu din cariera ei, urcand pana pe locul 12 in clasamentul WTA si pana pe pozitia a 4-a in clasamentul pentru Turneul Campioanelor.Poate ca n-a castigat Roland Garros-ul, dar are cel mai bun record pe zgura din 2017, cu 19 victorii si 3 infrangeri. A castigat turneul de la Madrid si a disputat finala la Roma si a ajuns in semifinale la Stuttgart. In drumul spre finala de la Paris, a revenit eroic in meciul cu Elina Svitolina si a invins-o pe Karolina Pliskova. Romanca se indreapta catre sezonul de iarba pe primul loc in ierarhia din 2017.Svitolina a inceput Roland Garros-ul pe primul loc in clasamentul pentru Turneul Campioanelor, dupa victoria superba de la Roma in fata Simonei Halep. De asemenea, la Paris a ajuns in cea de-a doua saptamana pentru al doilea an la rand.Voturile pot fi exprimate pana joi noaptea, la ora 23:59, urmand ca invingatoarea sa fie anuntata vineri.In acest an, castigatoarele acestui premiu au mai fost:Serena Williams;Elina Svitolina;Elena Vesnina;Laura Siegemund.