SOCANT! Spitalul din Dej i-a dat unei familii mortul gresit! Totul s-a aflat abia dupa inmormantare

Povestea neplacuta incepe duminica, zi in care Tanti Ilus, asa cum ii ziceau apropiatii femeii de 74 de ani din Nires, un sat de langa Dej, s-a stins din viata la Spitalul Municipal din oras. Tot acolo, si tot duminica, a murit si o femeie fara adapost, in varsta de 66 de ani, originara din Cluj-Napoca, informeaza Dejeanul. Dupa constatarea decesului, trupurile neinsufletite ale celor doua femei au fost coborate in subsolul spitalului, la morga, familia femeii din Nires fiind anuntata de decesul acesteia. Fiica femeii de 74 de ani a venit sa isi ridice mama de la morga si a dus-o acasa pe femeia, unde rudele si apropiatii au pregatit si efectuat crestineste inmormantarea, dar fara sa isi dea seama ca in cosgiuc se afla o alta persoana.In tot acest timp autoritatile au reusit sa identifice un nepot al celeilalte femei, din Cluj-Napoca, care murise tot duminica, trupul acesteia fiind ridicat joi de la morga Spitalului Dej. Acesta a observat insa ca persoana decedata nu semana cu matusa sa si a cerut explicatii, moment in care, refacandu-se firul povestii, s-a aflat despre incurcatura.